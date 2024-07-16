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В Самарской области рассчитывают, что «Музыкальное сердце театра» даст толчок развитию театральной жизни

16.07.2024

В Самарской области рассчитывают, что «Музыкальное сердце театра» даст толчок развитию театральной жизни
Власти Самарской области надеются, что фестиваль «Музыкальное сердце театра» даст толчок развитию театральной жизни. Об этом высказалась врио министра культуры региона Ирина Калягина.

Фестиваль и национальная премия «Музыкальное сердце театра» пройдет в Самарской области в ноябре. По словам Калягиной, увидеть и принять на своей площадке лучшие спектакли музыкальных театров России – большая честь.

«Наш гостеприимный регион будет интересен для многих наших коллег с точки зрения выстраивания гастрольной деятельности, приглашения новых творческих режиссеров. Мы не оставляем свою мечту, может быть, когда-то и у нас именно по итогам нашего фестиваля появится свой музыкальный театр», — сказала врио министра культуры на пресс-конференции, которая прошла в ТАСС.

Калягина добавила, что Самарская область переживает театральный бум. В регионе работают 17 учреждений. Самара, Тольятти и Сызрань имеют собственные площадки. Также строятся три новые сцены для региональных театральных групп.


Фото: Pixabay.com