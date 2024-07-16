В Петербурге завершились съемки исторического сериала «Александр I»

В Санкт-Петербурге завершились съемки исторического сериала «Александр I», передает ВГТРК.



Производством сериала занимаются компания «КОСМОС студио» при поддержке Института развития интернета (ИРИ).



Телевизионная премьера сериала пройдет на телеканале «Россия», цифровой релиз — на медиаплатформе «Смотрим».



В сериале снимались Евгений Романцов, Федор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бычков, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценев, Филипп Ершов, Анастасия Крылова, Ангелина Поплавская и другие.



Сериал расскажет о личности Александра I, который после смерти отца вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери.



«В центре нашего повествования стоит Александр I. И ничего более интересного, чем личность Александра для нашего сюжета нет. Мы с командой пытались разгадать тайны его жизни, его личности, характера, понять мотивацию его действий. Он пробовал себя как прогрессивный правитель, хотел провести много реформ... Но при этом для меня не столь важно рассказать современному зрителю об исторической личности, сколь поведать мудрую и интересную историю, которая, с одной стороны, дает возможность отдохнуть и отвлечься от повседневности, а с другой — заставляет об этой повседневности подумать», — рассказал о проекте режиссер Артем Насыбулин.







Фото: телеканал «Россия»