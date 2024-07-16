В Петербурге пройдет персональная выставка 14-летней художницы Варвары Щедриной

16.07.2024
В выставочном зале Санкт-Петербургского Союза художников пройдет персональная выставка юной московской художницы Варвары Щедриной.
Мероприятие пройдет с 23 по 28 июля 2024 года, передает пресс-служба зала.
В экспозицию войдут живописные полотна 14-летней художницы. Работы посвящены флоре и фауне разных стран мира.
«Варваре Щедриной 14 лет. Несмотря на столь юный возраст, работы художницы не раз выставлялись на известных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году в Доме архитектора в Санкт-Петербурге состоялась ее первая персональная выставка», — рассказали организаторы.
Отмечается, что на выставке «Флора. Фауна. Любовь» юная художница хочет разделить с гостями радость от наблюдения за удивительным миром растений и животных.
Фото: varvaraschedrina.ru