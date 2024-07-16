Прием заявок на премию «Золотая маска» продлили до 30 сентября

16.07.2024

Прием заявок на премию «Золотая маска» продлили до 30 сентября
Секретариат Союза театральных деятелей России проголосовал за продление приема заявок на национальную премию «Золотая маска». Подать документы можно до 30 сентября.

В сообщении СТД в Telegram-канале говорится, что решение принято в связи с обновлением премии. Экспертные советы предложили продлить срок заявочной кампании. Исполнительный директор премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Мишарин доложил об этой инициативе на заседании секретариата Союза театральных деятелей РФ.

Подать заявки могут спектакли сезона 2023-2024 годов. Ранее предполагалось, что прием завершится в июле.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» была учреждена СТД РФ в 1993 году. Профессиональная награда присуждается за лучшие спектакли театров России, которые созданы в жанре драмы, оперы, балета, оперетты и мюзикла, современного танца, театра кукол.


Фото: YouTube