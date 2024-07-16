«Как „Современник“ может не сохранить свое название? „Современник“, как был „Современником“, так он им и останется навсегда», — приводит агентство слова Машкова, который также является художественным руководителем Театра Олега Табакова.Владимир Машков назначен на пост директора театра «Современник» в июне 2024 года. Руководитель сообщил, что на посту директора он будет курировать и художественную политику учреждения, проведет встречу с худсоветом театра.«В Театре Олега Табакова есть художественный совет, и здесь [в „Современнике“] есть художественный совет. Художественный совет — это прежде всего те люди, которые ответственно и осознанно относятся к тому месту, где они существуют. Разделять ответственность за театр, которому ты служишь, которому желаешь самой успешной жизни, мне кажется, очень важно. Вообще художественный совет для меня — это весь театр. Не всегда, как говорится, это удается. Во всяком случае в Театре Табакова у нас и молодые актеры, и опытные максимально принимают участие в развитии театра и школы», — рассказал Машков.