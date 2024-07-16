Порядка 2 тысяч гостей побывали на фестивале «Медленное ремесло» в Подмосковье

Участниками фестиваля ремесленников «Медленное ремесло» в Дмитровском городском округе стали порядка 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.



Мероприятие прошло в ремесленной слободе Глушенковых. Фестиваль проводится с целью сохранения и развития традиционных народных ремесел, осуществления преемственности культурных традиций. Проект обращает внимание участников на такие вопросы, как развитие традиционных народных ремесел, историко-культурное наследие России.



В рамках фестиваля работало творческое пространство, на котором 45 мастеров со всей страны демонстрировали свои навыки в различных направлениях ремесла. Гости праздника смогли познакомиться с особенностями работы кузнечного, гончарного ремесла, росписи по дереву, традиционной росписи матрешки, ткачества, прядения и других ремесел. Все желающие могли попробовать себя в освоении навыков народных ремесел.









Фото: пресс-служба министерства культуры

и туризма Московской области