ГМЗ «Царское Село» получил в дар 22 раритета XVIII-XIX веков

Меценат Михаил Карисалов передал музею-заповеднику «Царское Село» 22 раритета XVIII-XIX веков. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ.





Представители музея отметили, что среди переданных артефактов – шесть тарелок из знаменитого Рафаэлевского сервиза 1903 года, созданного для царскосельской императорской резиденции. Также коллекцию пополнили кубки с вензелями императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. Все предметы выставлены в Третьей антикамере Екатерининского дворца. Посетители увидят их в течение месяца.





«Теперь в коллекции музея более 230 предметов, подаренных Михаилом Юрьевичем Карисаловым или приобретенных при его поддержке. Часть из них – раритеты, похищенные в годы Великой Отечественной войны и возвращенные на свое историческое место», — заявил замдиректора ГМЗ Ираида Ботт.





В настоящий момент в музее хранятся 18 предметов из знаменитого Рафаэлевского сервиза, которые были собраны и получены в дар в последние годы. Половину артефактов передал в дар Михаил Карисалов.









Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Царское Село»