ГМЗ «Царское Село» получил в дар 22 раритета XVIII-XIX веков

16.07.2024

ГМЗ «Царское Село» получил в дар 22 раритета XVIII-XIX веков
Меценат Михаил Карисалов передал музею-заповеднику «Царское Село» 22 раритета XVIII-XIX веков. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Представители музея отметили, что среди переданных артефактов – шесть тарелок из знаменитого Рафаэлевского сервиза 1903 года, созданного для царскосельской императорской резиденции. Также коллекцию пополнили кубки с вензелями императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II. Все предметы выставлены в Третьей антикамере Екатерининского дворца. Посетители увидят их в течение месяца.

«Теперь в коллекции музея более 230 предметов, подаренных Михаилом Юрьевичем Карисаловым или приобретенных при его поддержке. Часть из них – раритеты, похищенные в годы Великой Отечественной войны и возвращенные на свое историческое место», — заявил замдиректора ГМЗ Ираида Ботт.

В настоящий момент в музее хранятся 18 предметов из знаменитого Рафаэлевского сервиза, которые были собраны и получены в дар в последние годы. Половину артефактов передал в дар Михаил Карисалов.


Фото: Предоставлено пресс-службой ГМЗ «Царское Село»