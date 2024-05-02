В Петербурге 8 мая поздравят ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда

02.05.2024

В Петербурге 8 мая поздравят ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда
Праздничный театрализованный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда к 9 Мая пройдет в БКЗ «Октябрьский». Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По словам чиновника, 8 мая в 15:00 состоится праздничное мероприятие. На сцену выйдут народные артисты России Сергей Безруков, Георгий Штиль и Василий Герелло, заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт-Петербурга Григорий Чернецов и Ансамбль песни и пляски Ленинградского Военного округа.

«По многолетней традиции состоится торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы», — написал Пиотровский в Telegram-канале.

Вице-губернатор пообещал подробнее рассказать о культурной программе в День Победы.

В Нижнем Новгороде ранее открылась выставка «Я говорю с тобой из Ленинграда...». Проект представил Русский музей. В экспозицию вошли около 50 уникальных экспонатов.


Фото: Pixabay.com