Во Франции открывается 77-й Каннский кинофестиваль

Международный Каннский кинофестиваль открывается во Франции 14 мая. Смотр проходит в 77-й раз.





Американский режиссер и сценарист Грета Гервиг в 2024 году возглавила жюри основного конкурса. Откроется смотр показом французского фильма «Второй акт» режиссера Квентина Дюпье.





В программу главного конкурса вошли 22 фильма. Гости фестиваля также увидят «Поколение романтиков» Цзя Чжанкэ, индийскую картину «Все, что мы представляем как свет» Паяла Кападиа, бразильскую ленту «Мотель «Дестино»» Карима Айнуза, «Три километра до края света» румынского автора Эмануэля Пырву, «Анору» Шона Бейкера из США, итало-франко-испанский проект «Лимонов, баллада об Эдичке» Кирилла Серебренникова.





Ранее стало известно, что фестиваль может омрачиться забастовкой работников. Протесты анонсировала группа Sous Les Écrans La Dèche: Collectif Des Précaires Des Festivals De Cinéma. Участники забастовки планировали выйти на улицы из-за условий оплаты труда.









Фото: YouTube