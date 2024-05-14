В ДНР учредили Всероссийскую ассоциацию творческих деятелей «Россия. Образ будущего»

Документ о создании Всероссийской ассоциации творческих деятелей «Россия. Образ будущего» был подписан в Донецкой Народной Республике. Избранные в ходе первого учредительского съезда члены ассоциации учредили соглашение.





По данным ТАСС , I съезд прошел на площадке Мариупольского государственного университета имени Куинджи в рамках открытия VI Международного мультикультурного фестиваля «Звезды над Донбассом».





«Ассоциация призвана открыть новое поколение творцов и объединить культурный щит вокруг России. Ассоциация — своего рода ответ на ту культуру отмены, которая сейчас бушует за пределами нашей страны», — сказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.





Участники встречи избрали председателя ассоциации. Должность займет писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, являющийся постоянным участником Международного мультикультурного фестиваля в ДНР. В результате встречи было решено открыть филиалы ассоциации в 45 российских регионах.









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