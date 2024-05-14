В Пекине пройдет церемония открытия Годов культуры России и Китая

Торжественная церемония открытия Годов культуры РФ и Китая пройдет 16 мая в Пекине. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Мероприятие пройдет в Большом театре Китая в Пекине. Всего в рамках проведения Годов культуры в 51 городе КНР и 38 российских городах ожидается более 230 мероприятий по всем направлениям искусства.





«Проведение Годов культуры позволит народам России и Китая ближе познакомиться с уникальным культурным наследием двух стран, установить и расширить двусторонние контакты в сфере культуры, а также разработать и реализовать новые яркие совместные проекты», — отметили в ведомстве.





В рамках открытия состоится концерт сводного оркестра Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова и Центрального оркестра народных инструментов Китая. Основная часть произведений прозвучит в совместном исполнении двух коллективах.









Фото: Минкультуры России