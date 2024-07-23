Русский дом в Париже получил книги в дар от правнука Льва Толстого

Правнук писателя Льва Толстого Дмитрий передал библиотеке Русского дома науки и культуры в Париже книги в дар. Среди них – редкие издания произведений Александра Пушкина.





В Россотрудничестве отметили, что Русский дом выразил благодарность президенту ассоциации «Друзья Л. Н. Толстого во Франции» Дмитрию Толстому.





«Особенно отрадно получить раритетные публикации в год 225-летия классика отечественной и мировой литературы», — приводит ТАСС сообщение агентства.





Напомним, в этом году широко отмечается юбилей Александра Пушкина. В эту честь в Русском доме работает выставка «А. С. Пушкин в русской музыке». Составлен проект из фотодокументальных материалов, посвященных истории создания музыкальных шедевров русских композиторов XIX-XX веков по мотивам различных произведений поэта.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва