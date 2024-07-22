Владимир Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ

Президент России Владимир Путин присудил певцу Shaman (Ярослав Дронов) звание заслуженного артиста РФ. Глава государства подписал соответствующий указ.





В документе говорится, что артист-вокалист является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. Будущая звезда русской сцены дебютировала в 2013 году. Тогда певец участвовал в шоу «Фактор А». Юный артист прошел все туры и занял третье место. Год спустя он стал участником программы «Голос». Однако победить ему не удалось.





В 2020 году у певца вышел сольный альбом под названием Shaman. Популярность обрушилась на исполнителя, когда он спел композицию «Встанем». Песня вышла 23 февраля 2022 года – за день до начала специальной военной операции. Другим его наиболее известным хитом стала композиция «Я русский».









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