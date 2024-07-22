Владимир Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ

22.07.2024

Владимир Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ
Президент России Владимир Путин присудил певцу Shaman (Ярослав Дронов) звание заслуженного артиста РФ. Глава государства подписал соответствующий указ.

В документе говорится, что артист-вокалист является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. Будущая звезда русской сцены дебютировала в 2013 году. Тогда певец участвовал в шоу «Фактор А». Юный артист прошел все туры и занял третье место. Год спустя он стал участником программы «Голос». Однако победить ему не удалось.

В 2020 году у певца вышел сольный альбом под названием Shaman. Популярность обрушилась на исполнителя, когда он спел композицию «Встанем». Песня вышла 23 февраля 2022 года – за день до начала специальной военной операции. Другим его наиболее известным хитом стала композиция «Я русский».


Фото: YouTube