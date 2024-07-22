22.07.2024
В Астрахани отреставрируют главную городскую достопримечательность — белокаменный кремль XVI века.
Начало работ по семи объектам запланировано на 2026 год, передает
ТАСС слова замминистра культуры РФ Владимира Осинцева.
По словам замминистра, разработка проектной документации стартует в 2024 году. На проектирование, по оценке руководителя, уйдет порядка 1,5 лет, после чего будет определена стоимость работ.
В июне 2024 года Минкультуры одобрило заявку астраханского минкультуры на проведение реставрационных работ в Астраханском кремле.
В число объектов, которые ждет реставрация, войдут Красные ворота, Крымская, Житная, Архиерейская.
Фото: кадр видео