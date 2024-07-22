В Астрахани отреставрируют главную достопримечательность — кремль XVI века

22.07.2024

В Астрахани отреставрируют главную достопримечательность — кремль XVI века
В Астрахани отреставрируют главную городскую достопримечательность — белокаменный кремль XVI века.

Начало работ по семи объектам запланировано на 2026 год, передает ТАСС слова замминистра культуры РФ Владимира Осинцева.

По словам замминистра, разработка проектной документации стартует в 2024 году. На проектирование, по оценке руководителя, уйдет порядка 1,5 лет, после чего будет определена стоимость работ.

В июне 2024 года Минкультуры одобрило заявку астраханского минкультуры на проведение реставрационных работ в Астраханском кремле.

В число объектов, которые ждет реставрация, войдут Красные ворота, Крымская, Житная, Архиерейская.



Фото: кадр видео