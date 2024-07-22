Мюзикл «Формула любви» представят на обновленной сцене Театра Эстрады

Мюзикл «Формула любви» на основе киноленты Марка Захарова покажут на обновленной сцене московского Театра Эстрады. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Новый мюзикл можно будет увидеть на сцене театра в полной декорации. Ближайшие показы «Формулы любви» пройдут 25 июля, 13 августа и 18 сентября.





Режиссером постановки стал Артем Каграманян. Он известен благодаря таким работам, как «Дом 19/07. Начало», «Дон Жуан. Нерассказанная история».





В главных ролях сыграют народный артист России Александр Семчев, заслуженный артист России Александр Яцко, заслуженная артистка России Анжела Белянская, лауреат премии «Золотая маска» Оксана Костецкая, актер театра и кино Дмитрий Миллер. Также в спектакле состоится дебют Игоря Балалаева.





Зрители услышат звуки оркестра под руководством Сергея Свиридова. Музыканты сыграют композиции Александра Бакхауса, которые были написаны специально для спектакля.









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