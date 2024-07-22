Мюзикл «Формула любви» представят на обновленной сцене Театра Эстрады

22.07.2024

Мюзикл «Формула любви» представят на обновленной сцене Театра Эстрады
Мюзикл «Формула любви» на основе киноленты Марка Захарова покажут на обновленной сцене московского Театра Эстрады. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Новый мюзикл можно будет увидеть на сцене театра в полной декорации. Ближайшие показы «Формулы любви» пройдут 25 июля, 13 августа и 18 сентября.

Режиссером постановки стал Артем Каграманян. Он известен благодаря таким работам, как «Дом 19/07. Начало», «Дон Жуан. Нерассказанная история».

В главных ролях сыграют народный артист России Александр Семчев, заслуженный артист России Александр Яцко, заслуженная артистка России Анжела Белянская, лауреат премии «Золотая маска» Оксана Костецкая, актер театра и кино Дмитрий Миллер. Также в спектакле состоится дебют Игоря Балалаева.

Зрители услышат звуки оркестра под руководством Сергея Свиридова. Музыканты сыграют композиции Александра Бакхауса, которые были написаны специально для спектакля.


Фото: Pixabay.com