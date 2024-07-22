В Пушкинском музее откроется выставка к 130-летию Варвары Степановой

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроется выставка, приуроченная к 130-летию со дня рождения советского живописца, графика, художника Варвары Степановой.



Выставка откроется 23 июля, экспозиция разместится в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков на Волхонке.



Проект «Подруги. К юбилею Варвары Степановой» расскажет о творчестве Степановой через сообщество художниц, судьбы которых пересекались в 1910-1930-х годах. Помимо работ Степановой, посетители увидят живопись Ольги Розановой, Любови Поповой, Александры Эстер, Веры Мухиной, Надежды Ламановой, Эсфири Шуб.



В экспозиции затронуто четыре темы, в числе которых театральная сценография, текстильный дизайн и мода, книжная графика, новая верстка, фото- и киномонтаж.



Посетить выставку можно до 20 октября.









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