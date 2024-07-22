Под Череповцом открылась выставка мужских портретов от Рембрандта до Уорхолла

Выставка мужских портретов величайших мастеров XVI-XX веков – от Рембрандта до Пикассо и Уорхолла – начала работать в усадьбе Гальских под Череповцом. В экспозицию вошли 77 работ из частного собрания коллекционера и замгендиректора компании «Северсталь».





Главной темой выставки «Такие разные мужчины» стали мужчины и их портреты, передает ТАСС. По словам организаторов, в Череповце впервые в таком масштабе представлено столько работ художников различных направлений, стран и эпох.





«Эту выставку можно назвать энциклопедией графического портрета», — уточнили они.





В экспозиции можно проследить изменения мужского портрета в акварели, графике и гравюре. Все работы объединяет высокий художественный уровень исполнения величайшими мастерами своего времени. Многие полотна созданы с натуры. Выставка продлится до 16 сентября.









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