Около 25 тысяч человек побывали на фестивале «Достоевский» в Зарайске

22.07.2024

Около 25 тысяч человек побывали на фестивале «Достоевский» в Зарайске
Первый фестиваль «Достоевский» прошел в Зарайске 20 и 21 июля. Около 25 тысяч человек посетили мероприятие, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.

В рамках фестиваля гости посетили более 50 событий, включая шесть собственных премьер. Посетителями мероприятия стали жители Зарайска и зрители из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Ключевым событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди». В постановке участвовали Евгений Миронов, Юлия Хлынина и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета.

Организатором мероприятия стало правительство Московской области. Художественным руководителем фестиваля выступил народный артист РФ, худрук Государственного Театра Наций Евгений Миронов.


Фото: Зарайск / YouTube