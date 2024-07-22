Около 25 тысяч человек побывали на фестивале «Достоевский» в Зарайске

Первый фестиваль «Достоевский» прошел в Зарайске 20 и 21 июля. Около 25 тысяч человек посетили мероприятие, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Подмосковья.





В рамках фестиваля гости посетили более 50 событий, включая шесть собственных премьер. Посетителями мероприятия стали жители Зарайска и зрители из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.





Ключевым событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди». В постановке участвовали Евгений Миронов, Юлия Хлынина и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета.





Организатором мероприятия стало правительство Московской области. Художественным руководителем фестиваля выступил народный артист РФ, худрук Государственного Театра Наций Евгений Миронов.









Фото: Зарайск / YouTube