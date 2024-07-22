Не стало актера и режиссера Владимира Королева

Советский российский театральный актер и режиссер Владимир Королев скончался на 73-м году жизни. Об этом «ВКонтакте» сообщил Народный театр-студия «Дилижанс».





Коллеги артиста отметили, что Королев жил театром. Несмотря на немалое расстояние актер ежегодно приезжал с коллективом на кулебакский фестиваль «Идем в театр!».





«Зрители наверняка помнят их спектакли: «Беседы при ясной луне», «Убит Александр Пушкин» и другие. Нас тепло принимали на фестивале в Большом Болдино, неизменно звучали лестные слова восхищения нашими постановками», — отметила режиссер «Дилижанса» Мария Федотова.





Коллектив выразил соболезнования Большеболдинскому народному театру, который Владимир Королев возглавлял не один десяток лет.





Артиста не стало 21 июля. Родился Королев в 1951 году. Будущий актер окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского. Работал в Народном театре Дома культуры имени Пушкина в селе Большое Болдино в качестве актера и режиссера. На счету артиста множество постановок. Также он снялся в сериале «Московская борзая».









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