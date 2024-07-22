В России закроют отделение Warner Bros.

В России закроется отделение американской студии Warner Bros.



Соответствующий документ опубликован в базе данных ЕГРЮЛ.



В документе указано, что решение о ликвидации юридического лица кинокомпании было принято 19 июля 2024 года.



После начала СВО ряд западных компаний, включая крупнейшие мейджоры Disney, Paramount, Warner Bros., Sony и Universal Pictures заявили об отказе выпускать в России свои новые проекты и прекратили деятельность в стране. Контент указанных студий пропал из библиотек российских стриминговых платформ.