В России закроют отделение Warner Bros.

Решение о ликвидации юридического лица кинокомпании было принято 19 июля 2024 года.
Начало работ по семи объектам запланировано на 2026 год.
Экспозиция разместится в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков на Волхонке.
Выступления состоятся с 30 июля по 9 августа.
Решение о ликвидации юридического лица кинокомпании было принято 19 июля 2024 года.
Начало работ по семи объектам запланировано на 2026 год.
Экспозиция разместится в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков на Волхонке.
Выступления состоятся с 30 июля по 9 августа.
93-летняя Нина Гуляева в настоящее время находится в больнице.
Фестиваль пройдет с 26 по 28 июля во Владикавказе.
Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Сериал в жанре бытовой фэнтези-комедии будет состоять из 13 эпизодов и выйдет в новом сезоне 2024-20...
Мероприятие состоится с 26 по 28 июля в петербургском ЦПКиО имени Кирова.
Учреждение планируется построить в Душанбе в рамках соглашения с Россией.
Указанная тема впервые в истории музейного дела России станет лейтмотивом масштабной экспозиции.
За минувшие выходные мультфильм собрал в мировом прокате 34,2 млн долларов.
В рамках мероприятия состоялся показ короткометражного фильма об истории российско-сирийских отношен...
Для съемок фильма съемочная группа проведет киноэкспедицию на Алтай.
Конкурс проходит в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга.
Откроет Первый Санкт-Петербургский джазовый фестиваль концерт в Филармонии имени Д.Д. Шостаковича 22...
Картина рассказывает историю олигарха Тимура Бабурина, привыкшем прожигать жизнь и деньги отца.
В собрание музея вошли созданные современными мастерами традиционные халаты, платья, головные уборы,...
Для работы он использовал данные, собранные советским ученым Михаилом Герасимовым в ходе раскопок мо...
22.07.2024