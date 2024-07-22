Фестиваль «Бахослужение» открылся с выступления камерного оркестра России

Государственный академический камерный оркестр России выступил на открытии XXIII Международного музыкального фестиваля «Бахослужение» в Калининграде. Об этом журналистам сообщили в областной филармонии, которая выступает организатором мероприятия.





По данным ТАСС, фестиваль посвящен 95-летию Гарри Гродберга – признанного пропагандиста и интерпретатора музыки Иоганна Себастьяна Баха.





«В исполнении Государственного академического камерного оркестра России под руководством Алексея Уткина, прозвучали самые известные произведения Баха, такие как «Концерт для двух скрипок с оркестром», «Бранденбургский концерт», а также сочинение нашего современника Арво Пярта «Коллаж на тему В-А-С-Н»», — сообщили в пресс-службе фестиваля.





Подарком для гостей стало выступление самого Уткина на концерте-открытии. Гобоист сыграл со скрипачом Ильей Мовчаном. Музыканты исполнили «Концерт до минор для гобоя и скрипки».





Выступление камерного оркестра на полях фестиваля прошло в рамках программы Минкультуры России «Всероссийские филармонические сезоны». Мероприятие продлится до 28 июля – дня рождения Баха.









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