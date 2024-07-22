Названа дата выхода комедии «Тополиный пух» с Лапенко в кино

Комедия «Тополиный пух» режиссеров Артема Лемперта и Кирилла Клепалова выйдет в широкий прокат 1 августа, сообщила кинокомпания «Централ партнершип». Главные роли в фильме исполнили Антон Лапенко и Аглая Тарасова.





В ленте также снялись Антон Васильев, Олег Тополянский, Гоша Куценко, Илья Борисов, Полина Шашуро, Андрей Титченко и Евгения Калинец.





«1 августа в широкий прокат выходит комедия «Тополиный пух» производства Good Story Media и ТНТ», — уточнили в «Централ партнершип».





Зрители увидят три новеллы, каждая из которых рассказывает об одном и том же событии с позиции одного из главных героев. Фильм стал полнометражным дебютом для Лемперта. Сценарий написали Илья Петрухин и Олег Гольфдайн.





«Тополиный пух» открыл VIII фестиваль нового российского кино «Горький Fest». Предпремьерные показы также состоятся в Казани и Санкт-Петербурге.









Фото: YouTube