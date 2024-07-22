На фестивале «Окно в Европу» пройдет премьера сериала «Киборг»

На кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге состоится премьера первых двух серий документального сериала «Киборг».



Проект рассказывает о людях, лишившихся конечностей и с помощью инновационных технологий вернувшихся к полноценной жизни. Сюжетную линию сериала дополнит история фигуриста Романа Костомарова. На прошедшем фестивале российских сериалов «Пилот» проект «Киборг» получил награду «Самый ожидаемый документальный сериал».



Фильм снят для поддержки людей, получивших травмы и вынужденных использовать протезы, а также их родственников и близких.



Автор идеи проекта — Людмила Арланова, продюсеры — Дмитрий Литвинов, Аркадий Фатеев, Екатерина Кононенко, Макар Кожухов.



Производством фильма занимались ID PRODUCTION при поддержке Института развития интернета. Фильм выйдет в этом году на платформе Premier.









Фото: ID PRODUCTION