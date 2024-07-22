В парке «Зарядье» представят программу «Культурный город»

Программу «Культурный город» представят на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Начнется она 1 августа и продлится до 8 сентября.





Горожане и туристы смогут посетить десятки концертов российских и зарубежных артистов. Вход на все мероприятия будет свободным, уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.





«Крупнейшей культурной площадкой форума-фестиваля будет парк «Зарядье». Там выступят именитые музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств», — поделилась она.





Артисты исполнят произведения в жанрах от классики и фольклора до джаза. С 16 по 18 августа в «Зарядье» пройдет фестиваль юношеских оркестров мира. Участниками станут коллективы из стран БРИКС и СНГ. Художественным руководителем проекта выступает народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.









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