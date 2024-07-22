Более 30 фильмов представят на международном кинофестивале «Кинокот»

Более 30 фильмов представят гостям II Международного кинофестиваля «Кинокот», который состоится в Воронеже этим летом. Смотр пройдет с 27 июля по 27 августа.





Руководитель фестиваля Артем Иванов в беседе с ТАСС уточнил, что в рамках фестиваля будут организованы панельные дискуссии. По его словам, гости увидят более 30 фильмов на нескольких площадках. Показы пройдут в библиотеке имени Кубанева, городском ДК и в «Зеленом театре».





«В конкурсной программе фестиваля будут представлены короткометражки, снятые российскими и зарубежными кинематографистами за последние 10 лет и отобранные конкурсным жюри из более чем 100 кинолент», — сказал Иванов.





Откроется фестиваль в городском ДК 27 июля. Сначала зрителей ждет показ мод молодых воронежских дизайнеров. Затем гостям покажут мультфильм анимационной студии «Воронеж» - «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение».









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