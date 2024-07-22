Инклюзивный фестиваль «Незримое кино» пройдет в Челябинске

Первый всероссийский фестиваль «Незримое кино» для людей с нарушением зрения пройдет в Челябинске осенью 2024 года. Об этом журналистам рассказал министр культуры области Алексей Бетехтин.





Уральские специалисты займутся адаптацией 25 фильмов, которые покажут на фестивале. Смотр состоится в ноябре.





«Он объединит творцов с инвалидностью и кинематографистов, рассказывающих истории о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы планируем получить более 150 фильмов, претендующих на участие в конкурсной программе», — сказал собеседник ТАСС.





Организаторы планируют получить более 150 фильмов. По словам Бетехтина, из них жюри сформирует шорт-лист, в который войдут 25 лучших работ. В настоящий момент ведется прием заявок.





Участвовать могут игровые, документальные и мультипликационные фильмы, а также телевизионные форматы. Речь идет о репортажах, передачах, социальной рекламе, музыкальных клипах. Показы лучших проектов пройдут с 16 по 19 ноября. Гостей фестиваля также ждут обсуждения, лектории, мастер-классы, спектакли, ярмарка ремесленных инклюзивных мастерских и другие события.









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