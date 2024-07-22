Свыше 100 новых экспонатов из зоны СВО передали для расширения выставки в Чувашии

Волонтеры из Чувашии, участники спецоперации и их семьи передали свыше 100 предметов из зоны проведения СВО для расширения региональной выставки «Родина Zа нами». Среди трофеев оказались сбитые дроны.





Проект открылся в музее 22 февраля. В экспозицию вошли макеты вооружения, трофеи, амуниция и личные вещи бойцов из республики. Научный сотрудник Чувашского национального музея Антон Поздеев сообщил ТАСС, на начало выставки было порядка 200 экспонатов.





«Сейчас <…> имеем уже около 300 <…>. Часть уже представили на выставке, часть пока находится в коллекции музея», — добавил он.





По словам Поздеева, предметы и вещи передали волонтеры, сами бойцы во время отпуска, а также их семьи. Так, в экспозицию вошли дрон-доставщик и дрон-камикадзе, ящик для снарядов с символикой НАТО.









Фото: YouTube