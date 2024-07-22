В Брянской области пройдут литературные и музыкальные мероприятия в честь княгини Долгоруковой

Проект «Долгоруковские салоны. Возрождение культурных традиций русской провинции» пройдет в Брянской области. Главной его темой станет общественная и благотворительная деятельность княгини Марии Долгоруковой.





По данным ТАСС, проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив. «Долгоруковские салоны» охватят село Великая Топаль Клинцовского района и другие населенные пункты Брянской области.





«Княгиня Мария Павловна Долгорукова - это, прежде всего, благотворительница. Мы хотим показать, насколько уникальной была эта женщина, сколько она сделала для своей малой родины, Великой Топали», — приводит агентство слова организаторов.





Открытие салона в этом месте станет данью уважения княгине и ее времени. Основными направлениями салона будут литература, краеведческие экскурсии и музыкальные мероприятия, в том числе, выездные.









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