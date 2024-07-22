Сериалы «Ван-Пис» и «Сегун» стали лучшими по версии IMDb

Аниме-сериал «Ван-Пис» занял первое место среди лучших шоу первой половины 2024 года. Такое исследование провел IMDb.





В рейтинг вошли десять хитов, включая анимационные проекты. Так, следом за «Ван-Пис» идет «Сегун». Замыкает тройку лидеров сериал «Люди Икс ‘97».





Четвертое место досталось проекту «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли. За ним расположился сериал по игре Fallout. Шестую строчку заняли «Пацаны». Далее идет «Дом Дракона», второй сезон которого вышел не так давно.





Восьмым стал «Настоящий детектив». Девятое место досталось мини-сериалу «Один день». Последним стал проект «Джентельмены».





Оценки формировали сами пользователи. Сайт представил результаты за первую половину 2024 года.









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