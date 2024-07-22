Участники СВО смогут посетить «Музейную неделю» в ГИМ

Акция «Музейная неделя» для участников специальной военной операции и их семей пройдет в Государственном историческом музее в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.





Сроки проведения «Музейной недели» - с 25 июля по 31 августа. Участники СВО и их семьи смогут свободно посетить экспозиции и выставки ГИМ.





«Государственный исторический музей продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в сообщении пресс-службы.





Посетители мультимедийной выставки «За лентой» смогут увидеть видеокадры из зоны СВО, иммерсивные инсталляции и звуковые эффекты. Отдельный раздел посвящается героям спецоперации. Каждый портрет сопровождается наушниками, надев которые можно послушать интервью с бойцом.





Филиал в Москве – не единственный участник акции. Также участники СВО и их семьи смогут бесплатно побывать в Музее Отечественной войны 1812 года, Покровский собор, Палаты бояр Романовых, филиал ГИМ в Туле, а также временные экспозиции в историческом музее «Клады. Сокрытая история», «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа», «Дикое поле. В вечном движении».









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва