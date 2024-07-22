В Москве пройдет серия показов итальянских комедий

Москвичи и гости столицы смогут посмотреть классические итальянские комедии 1950-1970-х с 1 по 7 августа. Серия показов пройдет в кинотеатре «Художественный».





Акция проводится совместно с Итальянским институтом культуры. Всего зрителям представят шесть кинолент.





«Первая, зимняя, часть нашей ретроспективы «комедий по-итальянски» была настолько успешной, что, конечно, у нас не было шансов (да и желания) не продолжить ее летом - с бесценной дружеской помощью Итальянского института культуры в Москве», — приводит ТАСС слова программного директора «Художественного» Стаса Тыркина.





В центре программы оказался альманах «Боккаччо-70» из четырех комических новелл величайших режиссеров прошлого столетия. Также зрители увидят показы картин «Брак по-итальянски», «Вчера, сегодня, завтра», «Дамы и господа», «Хлеб, любовь и фантазия», а также «Чудовища».









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