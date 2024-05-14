В Москве стартовали съемки нового сезона сериала «Загляни ему в голову 2»

Съемки нового сезона драматического сериала «Загляни ему в голову 2» стартовали в Москве. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Россия».





Режиссером проекта выступает Валерия Ивановская. В главных ролях снимаются Кирилл Жандаров, Дарья Урсуляк, Павел Трубинер, Карина Разумовская, Илья Любимов, Анатолий Кот, Андрей Фролов, Владислав Ветров, Глеб Бочков, Сергей Юшкевич и многие другие.





В новом сезоне доктор Валерий Лунин, клинический психиатр и психолог-криминалист решает уйти из отдела следственной группы по особо тяжким преступлениям. Герой вынужден начать работать на ФСБ с новым напарником. Давний враг доктора, журналистка Дарья Драпова, после психотического приступа становится его пациенткой. В Москву вернется бывшая жена психиатра.





Съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье. Серии первого сезона можно посмотреть на медиаплатформе «Смотрим».









Фото: Игорь Иванко / АГН Москва