Музей архитектуры представил программу к акции «Ночь музеев»

Музей архитектуры имени Щусева представил программу к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая. Учреждение в этом году отмечает 90-летний юбилей.





В рамках программы посетителей ждут мастер-классы и квизы, выставки и живая музыка во дворе музея. С 18:00 до 21:00 гости смогут сделать аксессуар своими руками. Самые юные посетители смогут поупражняться в макетировании и создать модель дома.





В лектории на втором этаже флигеля «Руина» пройдет архитектурный квиз для любителей загадок. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться на один из сеансов.

Музей также подготовил в рамках акции аудиогид, где кураторы, научные сотрудники и хранители коллекции расскажут о своих любимых экспонатах. Совершить необычный маршрут можно с 18:00 до 23:00.





Также для посетителей приготовили квест, организованный Музеем транспорта Москвы. В скульптурном дворике гостей ждет живая музыка, а также арт-объект авторства архитектора и художника, главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.









Фото: Предоставлено Музеем архитектуры имени Щусева