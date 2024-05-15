Москва и Пекин намерены содействовать культурным проектам двух стран, развивать конкурс «Интервидение».



Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua.



«Намерены содействовать развитию новых форматов. Среди них — международный конкурс популярной песни "Интервидение". Китай выступает в качестве ключевого партнера этого проекта, направленного на приумножение и популяризацию национальных песенных школ», — заявил глава государства.



Ранее в Пекине прошла торжественная церемония открытия Годов культуры России и Китая. В рамках проведения Годов культуры планируется более 230 мероприятий в разных направлениях искусства.









Фото: пресс-служба Кремля