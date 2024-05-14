Александр Домогаров покинул театр Моссовета после 30 лет на сцене

Актер Александр Домогаров покинул труппу Театра имени Моссовета, которому посвятил 30 лет, информирует МК. Артист подал заявление об увольнении в отдел кадров во вторник, 14 мая.





Домогаров отработает в театре последний день 28 мая. Заявление об увольнении отвезла его директор. По ее словам, сам артист в театре уже не появится. Директор Домогарова уточнила МК , что трудовую книжку актера 28 мая заберет его адвокат.





По данным журналистов, поводом для ухода ведущего артиста стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора театра Алексея Черепнева. Первый артист Театра Моссовета не раз говорит, что они делают все, чтобы «погубить некогда прославленный академический театр».









Фото: YouTube