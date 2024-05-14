Александр Домогаров покинул театр Моссовета после 30 лет на сцене

14.05.2024

Александр Домогаров покинул театр Моссовета после 30 лет на сцене
Актер Александр Домогаров покинул труппу Театра имени Моссовета, которому посвятил 30 лет, информирует МК. Артист подал заявление об увольнении в отдел кадров во вторник, 14 мая.

Домогаров отработает в театре последний день 28 мая. Заявление об увольнении отвезла его директор. По ее словам, сам артист в театре уже не появится. Директор Домогарова уточнила МК, что трудовую книжку актера 28 мая заберет его адвокат.

По данным журналистов, поводом для ухода ведущего артиста стало несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора театра Алексея Черепнева. Первый артист Театра Моссовета не раз говорит, что они делают все, чтобы «погубить некогда прославленный академический театр».


Фото: YouTube