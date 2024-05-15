Скончался кинорежиссер Равшан Откиров

Светская премьера проекта прошла в московском киноцентре «Октябрь».
Кинорежиссер снял более 50 документальных фильмов, работал на телевидении.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua.
Тематический проект прошел на федеральной территории с 11 по 13 мая.
В муниципальной полиции уточнили, что Канн стал первым городом Франции, где опробуется такая система...
Светская премьера проекта прошла в московском киноцентре «Октябрь».
Кинорежиссер снял более 50 документальных фильмов, работал на телевидении.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству Xinhua.
Тематический проект прошел на федеральной территории с 11 по 13 мая.
В муниципальной полиции уточнили, что Канн стал первым городом Франции, где опробуется такая система...
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15.05.2024