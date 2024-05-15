Скончался кинорежиссер Равшан Откиров

Союз кинематографистов России сообщил о кончине режиссера Равшана Откирова.



Кинематографист скончался на 78-м году жизни.



«На 78-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера документального и игрового кино Откирова Равшана Анваровича», — говорится в сообщении объединения.



Равшан Откиров окончил в 1971 году Ташкентский театрально-художественный институт. Он работал на киностудии «Узбектелефильм», снял более 50 документальных картин.



С 1994 года Откиров работал на российских телеканалах ОРТ, ТВЦ, РЕН-ТВ и других.









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