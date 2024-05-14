Госдума утвердила кандидатуру Ольги Любимовой на должность министра культуры России

14.05.2024

Госдума утвердила кандидатуру Ольги Любимовой на должность министра культуры России
Государственная дума утвердила Ольгу Любимову как кандидата на пост министра культуры России. Такое решение было принято 14 мая.

По итогам обсуждений в нижней палате парламента участники встречи приняли решение утвердить кандидатуру Ольги Любимовой на должность министра культуры. В понедельник, 13 мая, в Госдуме утвердили кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера России.

Ольга Любимова ранее представила  в нижней палате парламента программу деятельности Минкультуры. Основными задачами ведомства стала работа по расширению доступности культурных благ и возможностей творческой реализации населения, продолжению обновления инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, детских школ искусств и кинозалов. Также Минкультуры планирует к концу 2024 года построить и обновить свыше 3 тысяч объектов культуры в рамках нацпроекта «Культура». 

С 2026-го ведомство по поручению президента России Владимира Путина приступит к строительству региональных и муниципальных ДШИ. К 2030 году Минкультуры создаст 240 школ креативных индустрий и многое другое.


Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой