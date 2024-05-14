В Сухуме открылась фотовыставка о жизни первого президента Абхазии Ардзинбы

Фотовыставка о жизни и деятельности первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы открылась в Музее боевой славы в Сухуме. Событие приурочено к 79-летию со дня его рождения.





По данным ТАСС , на выставке в музее, который носит имя Ардзинбы, представлено более 60 фотографий из личного архива семьи первого президента республики и архива музея. У входа выставлен первый служебный автомобиль «Волга» ГАЗ 2410, на котором он ездил в статусе председателя Верховного Совета Абхазской АССР.





В селе Нижняя Эшера, где похоронен Ардзинба, прошла церемония возложения венков и цветов. Президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты парламента, представители общественности, близкие и родственники присутствовали на мероприятии. Мемориал также посетили учащиеся школ.





Ардзинба руководил республикой с 1990 по 2004 год. Первый президент Абхазии скончался 4 марта 2010 года.









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