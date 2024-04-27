Русский музей привез в Нижний Новгород выставку «Я говорю с тобой из Ленинграда...»

На выставке «Я говорю с тобой из Ленинграда...» представлено около 50 уникальных экспонатов, в том числе оригинал дневника Тани Савичевой, письма и документы из личного архива этой семьи.





Как сообщает « Российская газета », выставка в Манеже Нижегородского кремля построена по принципу «пути» из блокадного Ленинграда в эвакуацию в Горьковскую область. По словам организаторов экспозиции, ее «основной нерв» — детская тема, более пяти тысяч ленинградских детей нашли приют в Горьковской области. Образ Тани Савичевой — один из главных символов блокады. На выставке можно увидеть интерьер комнаты Тани в ленинградской квартире.





Аудиогид составлен из воспоминаний свидетелей тех событий.





Дневник Тани Савичевой хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. Его впервые вывезли в другой город. На открытие выставки в Нижний приехали родные Тани — внук брата со своей семьей.





Частью выставки станут онлайн-лекции от ведущих специалистов Русского музея, театральные постановки, мастер-классы. Через год в Нижнем Новгороде откроется филиал Русского музея.









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