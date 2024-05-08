Более 500 тысяч человек посетили фестиваль «Пасхальный дар» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывали на фестивале «Пасхальный дар» на Тверской площади 8 мая и поздравили москвичей с праздником Пасхи.





Мероприятие посетили более 500 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.





«С каждым годом все больше москвичей участвуют в благотворительных и волонтерских проектах. Жители столицы помогают тем, кому нужна помощь, в любое время года, но именно Пасха является главным праздником добрых дел. В этом году в Москве уже в девятый раз проходит благотворительный фестиваль «Пасхальный дар», — отметил Собянин.





В 2024 году основные мероприятия проходили с 28 апреля. Фестиваль охватил 28 городских площадок. В программе было организовано порядка 1400 творческих и кулинарных мастер-классов, 100 сценических программ, более 300 добрых уроков от благотворительных фондов, а также ряд спортивных состязаний.









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