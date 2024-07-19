Пермский робот Арди научился писать музыку

Пермский робот Арди научился сочинять музыку. В написании песен ему помогает нейросеть, которую в разработку внедрили создатели.





В компании «Промобот» уточнили, что технология позволяет роботу не только создавать уникальные композиции, но и выступать перед зрителями. Арди может показать свои творческие способности и возможности искусственного интеллекта, передает URA.RU.





Однако музыкой робот не ограничивается. Арди также способен создавать вокальную часть произведения.





Ранее на платформе «Яндекс Музыка» появилась технология для начинающих артистов «Нитро». С ее помощью музыканты смогут найти первых слушателей и попасть в рекомендации стримингового сервиса.









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