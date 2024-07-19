В Прикамье на фестивале представят лучшие постановки театров Пермского края

Фестиваль театров малых городов Пермского края «Камский» в этом году состоится в городе Чайковский. Творческие коллективы из Березников, Лысьвы, Кудымкара и других населенных пунктов представят лучшие постановки.





Гостем станет театр Глазова из Удмуртии. В ноябре артисты встретятся, чтобы выступить на большом фестивале региональных театров.





В рамках фестиваля пройдут творческие лаборатории. Актеры и режиссеры примут в них участие под наставничеством экспертов премии «Золотая маска».





Ранее стало известно, что в Чувашии с 16 по 19 августа пройдет Международный фестиваль театров кукол «Карусель сказок». Одновременно с этим в республике состоится фестиваль для особых зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно».









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