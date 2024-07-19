Против Канье Уэста подали судебный иск за песни Moon и Hurricane

Музыканты DJ Khalil, Сэм Барш, Дэн Сиф и Джош Миз подали иск в суд против Канье Уэста. Причиной послужило нарушение авторских прав, информирует Variety.





По данным издания, речь идет о двух песнях в альбоме Donda 2021 года – Moon и Hurricane. Последняя получила премию «Грэмми» как лучшее исполнение мелодичного рэпа. Награду присудили в 2022 году.





Музыканты утверждают, что начали работать над идеями для этих песен шесть лет назад и добавили их в свой каталог для продажи. Согласно документам, представленным судье, Канье Уэст запрашивал разрешение на использование материала для Hurricane. Однако просьбу рэпера встретили отказом.





Несмотря на такое решение коллег, музыкант использовал произведения без разрешения. Канье Уэст даже упомянул создателей как авторов и продюсеров двух треков.









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