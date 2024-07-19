В Павловске стартует музыкальный фестиваль «Императорский букет»

Праздник-фестиваль «Императорский букет» состоится в ГМЗ «Павловск» 20 и 21 июля. Мероприятие пройдет в честь старта проекта по возрождению знаменитого Павловского Музыкального вокзала.





На сайте музея-заповедника отмечается, что Павловск стал музыкальной столицей России. Здесь выступали выдающиеся деятели, такие как Александр Глазунов, Анатолий Лядов, Сергей Прокофьев, Федор Шаляпин.





«Не забудем и «короля вальсов» Иоганна Штрауса, который дирижировал своим оркестром более 10 сезонов», — говорится в сообщении.





В рамках фестиваля перед зрителями выступят представители современной музыкальной культуры разных жанров. На сцену выйдут солисты Мариинского и Михайловского театров, Санкт-Петербургский симфонический оркестр Impulse Orchestra, духовые военные коллективы, дирижер Фабио Мастранджело с оркестром «Северная симфония» и другие артисты.





В музее отметили, что зрители перенесутся в прошлое, поскольку музыканты исполнят произведения, которые звучали с подмостков Музыкального вокзала. Цветочные композиции поддержат музыкальную тему.









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