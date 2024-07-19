В Сухуме открылась фотовыставка в честь 100-летия со дня рождения скульптора Марины Эшбы

Фотовыставка работ первой женщины-скульптора в Абхазии Марины Эшбы открылась в Сухуме. Проект приурочен к 100-летию со дня ее рождения.





По данным ТАСС, экспозиция развернулась в здании Музея банка Абхазии. На выставке представлены портреты современников, созданные в разные годы творчества Эшбы.





«Если говорить о галерее выдающихся женщин ХХ века, об их миссии, важной роли в общественной и культурной жизни, конечно, Марина — одна из ярких представительниц», — сказала куратор проекта, директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвира Арсалия.





По ее словам, Эшба является дочерью первого дипломата республики Ефрема Эшбы. Скульптор родилась в Лондоне, училась в Москве, работала в Абхазии. Жизнь художницы пронизывает культура разных стран, отметила Арсалия.



