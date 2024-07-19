Ольга Любимова посетила Суздаль накануне 1000-летия города

Министр культуры России Ольга Любимова посетила Суздаль в преддверии 1000-летия города. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова встретилась с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. В рамках встречи стороны обсудили состоявшиеся и предстоящие события, посвященные празднованию юбилею Суздаля.





«Осмотрела отреставрированные сады Спасо-Евфимиева монастыря и выставку «Русский феникс. Суздальская земля» из коллекций Музеев Московского Кремля и Владимиро-Суздальского музея-заповедника», — поделилась министр.





Ольга Любимова отметила уникальность экспозиции. По ее словам, особенно ценно, что такой проект представлен в регионе. Министр подчеркнула, это дает возможность жителям Владимирской области увидеть шедевры из собрания столичного музея у себя дома и одновременно повышает туристическую привлекательность Суздаля.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой