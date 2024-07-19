В Великом Новгороде открылась выставка «Кубистическая груша. Медитация и медиация»

Выставка «Кубистическая груша. Медитация и медиация» начала работать в Государственном музее художественной культуры Новгородской земли. Автор работ — член Союза художников России Николай Локотьков.





Основная идея выставки заключается в том, чтобы показать творчество художника в развитии: от детских натурных рисунков до картин сегодняшнего дня. Экспозиция развернулась в трех залах.





В первом блоке представлены детские рисунки, которые бережно сохранил художник. Во втором зале Локотьков показывает экспозицию своих лучших работ из созданного за все время творчества.





Третья часть посвящена изучению и декларированию сути предмета. Художник показывает концептуальную экспозицию на тему трансформации груши как плода. Выставка будет работать до 1 сентября.









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