Показы Фестиваля уличного кино в Саратовской области пройдут на 40 площадках

Фестиваль уличного кино пройдет в Саратовской области в 11-й раз. Показы охватят 40 площадок.





В областном методическом киновидеоцентре уточнили, что посмотреть фильмы можно бесплатно. Зрителям представят работы молодых российских режиссеров.





Гости смогут самостоятельно выбрать победителя фестиваля. Для этого они проголосуют с помощью фонарика, сообщили в минкультуры Саратовской области.





В программу вошли фильмы Ивана Соснина, Сергея Филатова, Ивана Забажанова, Алексея Кокорина, Анны Иноземцевой и других. Площадками станут кинотеатры, кинозалы, летний кинотеатр, а также филиал РОСИЗО.





В Энгельсе посмотреть кино можно будет в ДК «Восход» 24 июля. Также показы пройдут в Вольском районе и на пяти площадках Екатериновского и Ртищевского районов.









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