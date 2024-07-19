В России выйдет документальный фильм «Юность»

Документальный фильм «Юность» об одноименном журнале выйдет на больших экранах 25 июля. Картина создана к его 70-й годовщине.





Лента расскажет о судьбе знаменитого литературно-публицистического ежемесячника. Зрители увидят большое количество архивной кинохроники, представленной впервые.





На экране появятся поэт Юрий Ряшенцев, литературовед и писатель Евгений Сидоров, прозаик Евгений Попов, публицист Алла Гербер, режиссер Марк Розовский, внучка первого главреда журнала и литератор Тина Катаева и другие. Роль «Нестора-летописца» исполняет историк отечественной словесности, главный редактор портала «Литературная Россия» Вячеслав Огрызко.





Писатель, депутат Госдумы и нынешний главред «Юности» Сергей Шаргунов расскажет о современном состоянии журнала. Дополнит документальную работу авторская анимация. Создателями выступили художники Евгений Бирюков и Данил Стрижов.









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