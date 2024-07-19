Не стало актера театра Андрея Ксенюка

Советский и российский актер театра Андрей Ксенюк умер на 66-м году жизни. О смерти артиста сообщили в пресс-службе Норильского заполярного театра драмы.





Ксенюк, отметили коллеги, застал труппу «в полном расцвете коллектива эпохи Леонида Белявского», который был главным режиссером с 1975 по 1982 год. Артист съездил на гастроли в Ленинград и Вильнюс.





Сценический дебют актера состоялся в спектакле «Сказка про Ивана дурака, который чертям насолил» по произведению Льва Толстого. Ксенюк играл Гитлера в постановке «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил». Также артист был задействован в спектаклях «Сказка Арденнского леса», «Поллианна», «Шут Балакирев», «Гарольд и Мод», «Квадратура круга» и многих других. Всего актер воплотил на сцене более 100 образов.





Родился Ксенюк в Норильске в 1958 году. Будущий актер учился в Красноярском училище искусств. В детстве занимался в драмкружке при клубе «Юность», руководителем которого являлся артист Александр Анисимов. Ксенюк хотел работать только в театре родного города.









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